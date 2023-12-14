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البيت الأبيض: الجمهوريون يحتجزون قرار مساعدات أوكرانيا كرهينة ويذهبون في عطلة دون أي نتائج

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البيت الأبيض: الجمهوريون يحتجزون قرار مساعدات أوكرانيا كرهينة ويذهبون في عطلة دون أي نتائج
AFP
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قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الجمهوريين بمجلس النواب احتجزوا المساعدات "الحاسمة لكييف كرهينة" لعدة أشهر، فيما يتجهون لعطلة رأس السنة .

وذكر كيربي للصحفيين: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمره الصحفي إن الصراع حول أوكرانيا لن يتم حله حتى تحقق روسيا أهدافها.. كلنا نعرف ماذا يعني ذلك".

وأضاف أن "روسيا تتحدى النظام الدولي، وتبحث عن فرص لإعادة تشكيل النظام العالمي لجعلها مواتية لنموذجها".

وقال: "آمل أن يكون هؤلاء الجمهوريون في مجلس النواب، الذين ممن احتجزوا المساعدات الحاسمة والمستعجلة لأوكرانيا كرهينة لعدة أشهر، قد سمعوا رسالة بوتين بصوت عال وواضح. هاهم يذهبون في إجازة بدلا من ذلك".

وفي سياق متصل أعرب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عن قلقة من أن يؤثر الانقسام في الآراء حول أوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي على قرار الكونغرس الأمريكي حول المزيد من الدعم لكييف.

هذا وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في وقت سابق، أن تأمين السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يشكل أهمية أكبر من تقديم المساعدات لأوكرانيا. بينما دعا عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا مات غايتس، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتفاوض على السلام.

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المصدر: RT + نوفوستي

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