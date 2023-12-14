ناريشكين: الغرب ما زال يستخدم أوكرانيا وسيلة لإيذاء روسيا

قال سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، إن الغرب يدرك أن الجيش الأوكراني يتعرض للهزيمة في الجبهة، لكنه لا يريد التوقف عن استخدام أوكرانيا لضرب روسيا.

وأشار ناريشكين إلى أن السياسيين الغربيين يدركون مدى فشل الجيش الأوكراني فما يسمى بـ "هجوم الصيف" و"هجوم الخريف"، ولكنهم "على الرغم من ذلك لا يرغبون بالتخلي عن سياسة استخدام أوكرانيا كوسيلة من أجل إلحاق أكبر ضررر ممكن بروسيا الاتحادية".

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ولفت ناريشكين النظر إلى إن النخب السياسية في بولندا ما زالت تطمع بالسيطرة على المناطق الغربية من أوكرانيا.

المصدر: RT