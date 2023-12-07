قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إن الولايات المتحدة تخاطر بخلق فيتنام ثانية في أوكرانيا.

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وكتب في مقال نشرته مجلة "رازفيدتشيك": "هناك احتمال كبير أن يؤدي المزيد من الدعم للمجلس العسكري في كييف إلى تسريع تراجع الهيمنة الغربية، لاسيما مع الأخذ في الاعتبار السمّية المتزايدة للقضية الأوكرانية على الوحدة عبر الأطلسي والمجتمع الغربي ككل، فيما تتحول أوكرانيا بشكل متزايد إلى ثقب أسود يمتص كل الموارد المادية والبشرية للغرب".

وشدد ناريشكين على أن الولايات المتحدة "تخاطر في نهاية المطاف بخلق فيتنام ثانية لنفسها يتعين على كل إدارة أمريكية جديدة التعامل معها، حتى يأتي شخص عاقل إلى حد ما إلى السلطة في واشنطن، ولديه ما يكفي من الشجاعة والتصميم لإغلاق هذا الفم المفتوح".

وقال ناريشكين إن الأنغلوساكسونيين سيكثفون هجماتهم على روسيا في 2024 بما في ذلك عبر المنصات الدولية، وفي المقام الأول الأمم المتحدة، حيث ستواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط المباشر وغير المباشر على روسيا، والرافضين لـ"التعهد بأرواحهم والقسم بالولاء" للقيم الليبرالية الجديدة.

المصدر: نوفوستي