لجنة التحقيق الروسية تؤكد مقتل البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا في ضواحي موسكو

أكدت مساعدة مدير لجنة التحقيق الروسية بمقاطعة موسكو أولغا فرادي العثور على جثة النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا وعليها آثار إطلاق للنار في حديقة بإحدى قرى مقاطعة موسكو.

إقرأ المزيد

وقالت "فرادي" في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "عثر المحققون في مكان الجريمة على مظروفي رصاصتي مسدس، كما عاينوا سيارة الضحية وغرفة الفندق الذي كان يقيم فيه خلال الأشهر الأخيرة".

وتم العثور على جثة إيليا كيفا أمس الأربعاء بحديقة في قرية سوبونيفو في ضواحي موسكو.

وأصدرت محكمة ليتشاكوفسكي في مدينة لفوف الأوكرانية في وقت سابق حكما غيابيا بحق كيفا بالسجن 14 عاما ومصادرة ممتلكاته بتهمة "الخيانة"، على خلفية تأييده لروسيا ومعارضته التامة لنهج نظام كييف المعادي.

وأعلن جهاز الاستخبارات الأوكرانية التابع لوزارة الدفاع مسؤوليته عن عملية الاغتيال.

المصدر: سبوتنيك