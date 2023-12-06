كييف تعلن مسؤوليتها عن مقتل العضو السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا

أعلن جهاز الاستخبارات الأوكرانية التابع لوزارة الدفاع مسؤوليته عن مقتل العضو السابق في البرلمان الأوكراني (الرادا) إيليا كيفا.

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية فإن المتحدث باسم جهاز الاستخبارات، أندريه يوسوف، في تعليق لقناة تلفزيون "الاجتماعي"، اعترف بتورط جهاز الاستخبارات في مقتل السياسي كيفا.

وقال يوسوف إن كيفا قُتل "خلال عملية خاصة قام بها جهاز الأمن الأوكراني"، كما أعلن على الهواء على قناة "رادا" التلفزيونية عن نيته مواصلة مثل هذه الإجراءات.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلن جهاز الطوارئ الروسية، أنه تم العثور على جثة، يُفترض أنها لكيفا، في قرية سوبونيفو، بمنطقة أودينتسوفو بضواحي موسكو، وأضاف أن فريق التحقيق يعمل في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي