أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، العثور على جثة يُفترض أنها عائدة للنائب السابق في البرلمان الأوكراني "رادا" إيليا كيفا، في قرية سوبونيفو بمقاطعة موسكو.

وقال المتحدث لوكالة "نوفوستي": "تم اكتشاف وجود جثة من المفترض أنها تعود لإيليا كيفا في قرية سوبونيفو".

إقرأ المزيد

ولفت متحدث خدمات الطوارئ إلى أن "هناك فريق تحقيق يعمل في مكان الحادث".

يشار إلى أنه في أوكرانيا، تم توجيه الاتهام إلى العضو البرلماني السابق كيفا، الذي انتقد مرارا نظام كييف، بالخيانة ومحاولة المساس بوحدة أراضي البلاد.

وفي أبريل من العام الماضي، تقدم بطلب إلى فلاديمير بوتين للحصول على اللجوء السياسي والجنسية الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن كيفا، وأثناء حضوره المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية في مينسك خلال أغسطس الماضي، دعا الشعب الأوكراني إلى النهوض، وإسقاط نظام فلاديمير زيلينسكي.

بدوره، ذكر مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني أن قضية جنائية جديدة قد تم تحريكها ضد النائب السابق، إيليا كيفا، حيث وجهت له تهم بالدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري من خلال العنف، والتحريض على الحرب.

المصدر: نوفوستي