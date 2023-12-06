الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 1000 جندي خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أنه خلال آخر 24 ساعة أسقطت دفاعاتها الجوية طائرتين حربيتين أوكرانيتين وعشرات المسيرات، فيما بلغت خسائر العدو البشرية نحو 1030 جنديا.

إقرأ المزيد

أفادت بذلك الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

على محور كوبيانسك خسر العدو نحو 140 عسكريا

صد هجوم للعدو على محور كراسني ليمان وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 290 جنديا

صد هجومين على محور دونيتسك وخسائر العدو تبلغ نحو 300 جندي

خسر الجيش الأوكراني على محور جنوب دونيتسك نحو 165 عسكريا، وعلى محور زابوروجيه نحو 55 عسكريا، إضافة إلى 80 آخرين على محور خيرسون

إصابة نقطتي مراقبة تابعتين للواء الميكانيكي 31 واللواء 12 للأغراض الخاصة، ونقطة التحكم بالمسيرات التابعة للواء الميكانيكي 109، ومستودعات للذخيرة والوقود، وكذلك قوات ومعدات عسكرية 113 منطقة

إسقاط طائرتين من طراز "سو-25" و"ميغ-"29 في أجواء دونيتسك وزابوروجيه

تدمير 76 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 8 صواريخ HIMARS وقنبلة جوية موجهة من نوع JDAM.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية