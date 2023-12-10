سياسي فرنسي يؤكد أن الهجوم الأوكراني وضع كييف في مأزق رغم المساعدات الغربية

قال الوزير الفرنسي السابق للشؤون الأوروبية بيير لولوش، إن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، فشل ولم يحقق شيئا على الرغم من المساعدات الغربية لكييف.

وأضاف السياسي الفرنسي في تصريح صحفي أن " الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منحوا أوكرانيا كل الوسائل العسكرية اللازمة لاختراق الدفاعات الروسية وتحقيق نصر عسكري، لكننا نشهد الآن الفشل الذريع لهذه الاستراتيجية"، قائلا إن "الهجوم المضاد الذي بدأ في يونيو الماضي، من الناحية العسكرية لم يحقق شيئا، على الرغم من المساعدة الواسعة من الحلفاء".

وصرح الوزير السابق أن موقف كييف يؤدي إلى مزيد تفاقم الوضع بالنسبة لأوكرانيا، مضيفا أنه "بحلول نهاية العام، يصبح الوضع إشكاليا للغاية بالنسبة لأوكرانيا، وبشكل عام، بالنسبة للاستراتيجية التي يتبعها الغرب. أوكرانيا منهكة. انخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 30%، في حين اضطر 8 ملايين أوكراني إلى مغادرة البلاد".

وقال إنه "في هذه الظروف ليس من الواضح كيف يمكن للجيش الأوكراني أن يأمل في الفوز في هذه الحرب الطويلة".

ووفقا للوش، فإن "القادة الغربيين تصرفوا مثل السائرين في أثناء نومهم، وسمحوا لأنفسهم بالانجرار إلى تصعيد كان في البداية عاطفيا وخطابيا، ثم سياسيا واقتصاديا وعسكريا".

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تستجدي فيه سلطات كييف الدعم الغربي، بالتزامن مع تدهور وضع قواتها، أعلنت الإدارة الأمريكية أنه لم يتم إحراز أي تقدم بخصوص المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في الكونغرس على مساعدات جديدة لأوكرانيا.

كذلك حذرت تقارير إعلامية غربية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن الكابوس الذي يخشاه بات قاب قوسين أو أدنى، وذلك من خلال إمكانية اقتراب وقف الحلفاء الغربيين دعمهم لكييف.

المصدر: تاس