قال المستشار السابق لوزير الخارجية الأمريكي لورينس ويلكرسون، إن من يتحكم بالسلطة في أوكرانيا فريق من المجرمين المتمرّسين، مشككا في مدى سيطرة زيلينسكي على زمام الأمور في أوكرانيا.

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وأضاف ويلكرسون في حديث لقناة Judging Freedom على "يوتيوب": "أعرف أنه قبل أن أصبح (فلاديمير زيلينسكي) رئيسا كان ممثلا كوميديا يتحدث اللغة الروسية بلا لكنة. لا أعرف ما هي صلاحيات زيلينسكي، لكنني أعرف ما هي صلاحيات الآخرين".

وأضاف أن معظم الأموال المرسلة إلى كييف بقيت في جيوب المسؤولين، في حين تضم الحكومة الأوكرانية العديد من المجرمين المتمرسين.

كما عبر عن أسفه من مصرع العدد الكبير من الرجال والنساء في أوكرانيا بسبب النظام الفاسد.

ونقلت صحيفة Politico عن وثيقة حكومية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من قضية الفساد في أوكرانيا، ولا تعترف بذلك على المستوى العلني.

وأشارت إلى أن "الموقف من الفساد قد يقوض ثقة المجتمع الأوكراني وزعماء الدول الأجنبية بالحكومة الأوكرانية".



المصدر: نوفوستي