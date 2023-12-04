مستشار أوكراني: هناك استياء في المجتمع الأوكراني بسبب الإخفاقات على خط المواجهة والفساد

صرح مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك بأن الاستياء تراكم في المجتمع الأوكراني ضد السلطة بما في ذلك بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية على خط المواجهة والفساد.

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وقال بودولياك في حديث لوكالة "أونيان" الأوكرانية تم نشره على "يوتيوب": "نفهم معكم بشكل ممتاز أنه تراكم في المجتمع استياء كبير، هذا أولا. ثانيا، تراكم في المجتمع الكثير من الأسئلة الصعبة: كيف وإلى أين ولماذا وبأي ثمن. كما تراكم في المجتمع العديد من المعلومات التي مفادها أنه ليس الجميع في القطاع الحكومي، على مستوى السلطات المحلية، منخرطون في الحرب كما يعمله المجتمع. أتحدث هنا عن الفساد وعن أنماط السلوك وعن التصريحات الغريبة التي نسمعها من حين لآخر. ويشكل كل ذلك عبئا ثقيلا، لأنه لم يكن هناك اختراق على طول خط المواجهة".

ووصف الحالة الحالية للمجتمع الأوكراني بالاكتئاب، متابعا: "عامان من الحرب والركود وركود الحياة السياسية والعديد من الطموحات التي لم تتحقق".

وفي الوقت ذاته أكد أن الخلاف بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني الذي تكتب عنه وسائل الإعلام الغربية، ليس موجودا.

وأوضح: "من الغريب جدا الحديث عن خلاف بين زالوجني وزيلينسكي بالنظر إلى أدوارهما... إنهما على اتصال مباشر طوال الوقت ويجلسان طوال الوقت في المقر الرئيسي (للقيادة العليا). هناك مناقشات صعبة بالطبع... لا نتحدث هنا عن خلاف، بل عن العمل العادي، عندما يقوم الرئيس بطرح المهام المعينة أمام مرؤوسيه ويتطلب إجراء تعديلات بانتظام وفي الوقت المناسب. لذلك ليس هناك بالتأكيد أي خلاف".

واعترف زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في 30 نوفمبر الماضي بأن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في الصيف لم يحقق النتائج التي كانت كييف تأمل فيها. وعقد، الخميس الماضي، اجتماعا بشأن بناء تحصينات على الحدود مع روسيا وبيلاروس، وكذلك على طول خط التماس العسكري. وأعلن زيلينسكي ضرورة "تسريع بناء" التحصينات.

المصدر: تاس