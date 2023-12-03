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الرئاسة الأوكرانية تعلق على أنباء بوجود خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية

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الرئاسة الأوكرانية تعلق على أنباء بوجود خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية
Globallookpress Pool /Ukrainian Presidentia
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أعلن مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أنه لا يوجد خلاف بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقال بودولياك في مقابلة مع قناة وكالة UNIAN على يوتيوب: "من الغريب جدا الحديث عن نزاع بين زيلينسكي وزالوجني، بالنظر إلى أدوارهما... هل هناك مناقشات صعبة؟ بالطبع. هذا نموذج إدارة عادي. نحن لا نتحدث عن النزاع هنا، ولكن عن العمل العادي".

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وأكد رئيس معهد أبحاث "بنتا" في كييف فلاديمير فيسينكو، في وقت سابق من اليوم أن إقالة زالوجني، من منصبه ستؤدي إلى عواقب وخيمة على زيلينسكي. مشيرا إلى أن زالوجني هو ثاني أكثر الأشخاص شعبية في أوكرانيا، ويعتبره فريق زيلينسكي منافسا محتملا.

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية في وقت سابق نقلا عن مصدر سياسي بأن زيلينسكي، قال إنه لن يجري انتخابات رئاسية إلا بعد رفض زالوجني، المشاركة فيها.

ونشرت الصحيفة نفسها في وقت سابق استطلاعا أظهر أن مستوى ثقة الأوكرانيين بزالوجني تتجاوز مستوى ثقتهم بزيلينسكي.

وبحسب الاستطلاع، فإن ثقة الأوكرانيين في قائد القوات الأوكرانية تبلغ 82%، وفي زيلينسكي 72%.

المصدر: نوفوستي

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