الكونغرس الأمريكي يؤيد إعادة تجميد الـ6 مليارات دولار الإيرانية المفرج عنها سابقا

صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إعادة تجميد 6 مليارات دولار مملوكة لإيران، بعد أن تم رفع الحظر عنها في وقت سابق.

وتمت الموافقة على هذا الإجراء كجزء من اعتماد "قانون حظر تمويل الإرهاب الإيراني" الجديد، وأيد الإجراء 307 أعضاء في مجلس النواب وصوت 119 ضده.

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وينص القانون على فرض عقوبات على أي مؤسسة مالية تشارك في عمليات تحويل مع البنوك القطرية التي توجد بها هذه الأموال. وهذا يعني حظرهم مرة أخرى.

واعتبر أغلبية أعضاء مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الأمريكي، أنه يمكن لطهران استخدام هذه الـ6 مليارات لدعم حركات مثل "حماس" و"حزب الله".

وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10 أغسطس إلى اتفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يسمح لإيران باستخدامها سوى للأغراض الإنسانية، وفقا لنظام العقوبات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي