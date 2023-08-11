مصدر يكشف بعض تفاصيل "صفقة التبادل" بين واشنطن وطهران

كشف مصدر مطلع عن بعض التفاصيل المتعلقة باتفاق طهران وواشنطن لتبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن "الاتفاق الإيراني الأمريكي يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه "بالاضافة إلى ذلك سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية إلى جانب جزء كبير أيضا من الأموال الإيرانية في بنك TBI العراقي".

وأكد المصدر أن "المراحل الأولى قد بدأت من عملية الإفراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية"، مبينا أنه "من المقرر أن يتم في هذا الإطار تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من العملة الكورية إلى اليورو، وهو ما تم القيام به ومن ثم ستنقل إلى مصرف في سويسرا ومن هناك إلى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران تحصيل هذه الأموال".

وأفاد بأنه "وفقا لهذا الاتفاق، لن يتم الافراج عن السجناء الأمريكيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر"، كاشفا أن "عملية تبادل السجناء ستتم في قطر بعد أن تتحقق إيران من قدرتها على سحب أموالها من حساب إيراني في قطر.

يشار إلى أنه كانت هناك أخبار عن شكوى إيران ضد كوريا الجنوبية بشأن الأموال المجمدة ووفقا للاتفاقية، يبدو أن الضغط الذي تم إنشاؤه من قبل حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على كوريا الجنوبية زاد من ضغط هذا البلد على أمريكا للوصول إلى هذه النتيجة.

المصدر: "إرنا"