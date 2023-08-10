ما علاقة قطر وكوريا الجنوبية؟.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة

كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية تفاصيل عن عملية تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، والتي أعلن عن انطلاقها اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أنه "في عملية التبادل هذه يتم إطلاق سراح أربعة من الرعايا الأمريكيين، (سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طهباز، وسجين آخر)، مقابل إطلاق سراح نفس العدد أو أكثر من الإيرانيين السجناء في الولايات المتحدة".

وأوضحت "تسنيم" نقلا عن مصادر مطلعة أن "السجناء الأمريكيين لن يتم الإفراج عنهم حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى مصرف في قطر".

وأضافت أنه من المقرر في هذه العملية أن "يتم تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من عملة الوون إلى اليورو، وهو ما تم القيام به، ومن المقرر إيداعها في حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران".

وأشارت إلى أن حجم الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية المقرر الإفراج عنها يبلغ 6 مليارات دولار، وبعد إيداع هذه الأموال في حساب مصرفي في قطر، تجري عملية تبادل السجناء.

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المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية