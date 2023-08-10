الخارجية الإيرانية: عملية تحرير أموالنا في كوريا الجنوبية بدأت ضمن صفقة تبادل السجناء مع واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، أن عملية تحرير الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية قد بدأت، كما سيتم الإفراج قريبا عن سجناء إيرانيين كانوا قد اعتقلوا داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تعليقا على الإفراج عن الأموال المجمدة وبعض السجناء الإيرانيين والأمريكيين في إطار الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن مؤكدة أن: "عملية تحرير أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية بدأت".

وأضافت: "سيتم الإفراج قريبا عن سجناء إيرانيين كانوا قد اعتقلوا داخل الولايات المتحدة بذريعة الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.. بينما لم يتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران حتى الأن".

هذا وقد كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تفاصيل عملية تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، والتي أعلن عن انطلاقها اليوم الخميس.

كما أوضحت نقلا عن مصادر مطلعة أن "السجناء الأمريكيين لن يتم الإفراج عنهم حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى مصرف في قطر".

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المصدر: RT