تحويل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمدة إلى حساب في قطر

أبلغت الدوحة طهران وواشنطن بأن 6 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر، في إطار اتفاق أمريكي إيراني يشمل تبادل المحتجزين.

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وقال مصدر مطلع اليوم الاثنين: "أبلغت قطر المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر".

من جهته، أوضح حاكم المصرف المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أنه في 8 أغسطس الماضي "تم تحويل جميع الموارد الإيرانية التي لم نتمكن من الوصول إليها بسبب احتجازها في البنوك الكورية الجنوبية إلى حساب البنك المركزي السويسري من أجل تحويلها إلى اليورو.

وقامت 6 بنوك إيرانية بفتح حسابات في مصرفين قطريين، وبموجب الاتفاقيات، تم سداد جميع الأموال عن طريق وسطاء البنوك القطرية وكذلك نظام سويفت للمراسلات المصرفية.

وأضاف حاكم المصرف: "بالأمس، تلقينا خطابا رسميا من السلطات القطرية يفيد بتفعيل حسابات 6 بنوك إيرانية، واليوم تم إيداع ما يعادل خمسة مليارات و 573 مليون و492 ألف يورو في حسابات البنوك الإيرانية لدى مصرفين قطريين".

في غضون ذلك، حطت اليوم الاثنين، طائرة قطرية في إيران لنقل السجناء الأمريكيين المشمولين في صفقة التبادل التي ترعاها الدوحة.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10 أغسطس إلى اتفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.

وبمقتضى الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يسمح لإيران باستخدامها سوى للأغراض الإنسانية، وفقا لنظام العقوبات الأمريكية.

وأخطرت الحكومة الأمريكية الكونغرس الاثنين الماضي، بأنها أصدرت ترخيصا لبنوك دولية يسمح بتحويل 6 مليارات دولار إلى قطر دون التعرض لعقوبات أمريكية.

المصدر: RT