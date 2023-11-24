The Hill تصب جام غضبها على بايدن وزلّات لسانه عن بوتين وتبشّر بـ"يوم حساب" قادم لأمريكا

أكدت صحيفة The Hill أن خوف الرئيس الأمريكي جو بايدن من تصعيد النزاع مع روسيا أتى بنتيجة عكسية فتصاعد التوتر بين البلدين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقترب من "يوم الحساب الوطني".

وكتب مارك توث وجوناثان سويت في مقال لهما نشرته الصحيفة: "خوف الرئيس بايدن من تصعيد المواجهة مع فلاديمير بوتين أدى إلى التصعيد إياه والذي كان هو وإدارته يأملان عبثا في تجنبه".

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وأكد الكاتبان أن الولايات المتحدة تقترب من "يوم الحساب الوطني" بسبب الإخفاقات التي تسبّب بها بايدن.

ووفقا لهما، فإن استراتيجية الأمن القومي لواشنطن ليست مصمّمة حتى للتعامل مع 3 حالات طوارئ في آن واحد، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن الولايات المتحدة متورطة بشكل غير مباشر في ثلاثة نزاعات: في غزة وأوكرانيا وتايوان.

إلى ذلك، حاول الكاتبان التذكير بزلّات لسان بادين التي لا تُغتفر، وقالا: "لقد كانت الفكرة الأساسية لبايدن بشأن الرئيس بوتين صحيحة، وذلك عندما خرج عن النص في وارسو في مارس 2022، وأعلنها بجرأة: بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة".

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وأردف الكاتبان: "سرعان ما تراجع مسؤولو البيت الأبيض، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن تعليقات بايدن قائلين: ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر، في هذا الشأن".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أشارت مرارا إلى أن الناتو يسعى إلى المواجهة.

وبحسب ما أكده المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، "فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرا أكبر من الأمن لأوروبا".

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها للتحاور مع حلف الناتو، شريطة أن تكون روسيا على قدم المساواة في هذا الحوار، ومع تخلي الغرب عن مساعيه لعسكرة القارة.

المصدر: RT