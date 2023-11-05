بيسكوف: روسيا سترد بلا هوادة على محاولات واشنطن التدخل في شؤونها الداخلية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا الاتحادية سترد بدون تهاون بتاتا على محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار ممثل الكرملين، في حديث تلفزيوني، إلى أنه يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه روسيا لكي تصبح ممكنة الاتصالات على أعلى مستوى.

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وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول الظروف التي يمكن فيها إجراء اتصالات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة: "أولا، يجب أن تكون هناك رغبة متبادلة في ذلك، ويجب أن يكون هناك استعداد متبادل، ويجب أن تنضج ظروف معينة".

وأكد بيسكوف على أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مرارا بأنه مستعد لأي اتصالات".

وقال ممثل الكرملين: "لقد حدث انهيار الأساس الكامل للعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية بمبادرة من الأمريكيين. لذلك، على الأقل، يجب على رئيس الولايات المتحدة أن يغير موقفه في لحظة ما، ويتخذ موقفا بناء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وعندها ستكون الظروف مهيأة لمثل هذا اللقاء".

المصدر: تاس