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بيسكوف: قوة روسيا تتزايد يوما بعد يوم

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بيسكوف: قوة روسيا تتزايد يوما بعد يوم
Legion-Media
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا قوية، وتضيف إلى قوتها عناصر جديدة كل يوم، وهذا مهم من أجل إيصال صوابية قضيتها إلى العالم.

وتحدث بيسكوف في الكلمة التي ألقاها أمام "ماراثون المعرفة": كل ما نحققه يجعلنا أقوياء، نريد لكل واحد منا أن يكون قويا، وإذا كنا جميعا أقوياء، فإن بلدنا سيكون قويا.

وأضاف: في الواقع بلدنا قوي، وتظهر قوته الآن، ونحن نضيف عناصر قوة في كل يوم".

وأشار بيسكوف إلى أن "العالم يقوم على أساس أن الحقيقة تبدو دوما أكثر إقناعا عندما تخرج من أفواه الأقوياء".

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وقال المتحدث باسم الرئاسة: "من أجل إيصال صوابية القضية التي نحملها إلى العالم، نحتاج إلى أن نكون أقوياء ومقنعين".

المصدر: ريا نوفوستي

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