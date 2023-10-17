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بوتين يرد على تصريحات بايدن حول "وضع حد له"

أخبار روسيا

بوتين يرد على تصريحات بايدن حول
Sputnik SERGEI SAVOSTYANOV
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة يجب أن تتعلم احترام الآخرين، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تحدث فيها عن "وضع حد" لبوتين.

وأكد بوتين في تصريح لقناة "روسيا 24"، تم بثه يوم الثلاثاء: "يجب تعلم احترام الآخرين وعندئذ لن يكون من الضروري وضع حد لأحد. وإن السعي لوضع حد لأحد بذريعة معينة أو من دون ذريعة على الإطلاق، هو ما يؤدي إلى المشاكل".

وتابع بوتين، متحدثا عن الأمريكيين: "هم يبتسمون، حسبما يتطلب البروتوكول، ويربتون على كتف الجميع، ولكن الاحترام تجاه الآخرين والبلدان الأخرى والشعوب الأخرى لا يتمثل في ذلك، بل في مراعاة مصالحهم".

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وأضاف: "وعندئذ لن تكون هناك حاجة لوضع الحد لأحد، وإن هذا السعي لوضع الحد لأحد - أود أن أكرر هذه الفكرة – يدل على أنه لا يزال هناك ما يجب أن يتعلموه".

وأشار إلى أن "الأمر الرئيسي يتمثل في تعلم احترام الآخرين، وهي يشمل بين أمور أخرى، القدرة على إيجاد حلول وسط. وإذا كان لديهم اهتمام بروسيا، فهذا أمر لا بأس به".

وكان بايدن قد تحدث في أحد تصريحاته الصحفية مؤخرا عن سعيه "لتوحيد أوروبا" و"وضع حد لبوتين" حتى لا يتسبب "بالمشاكل التي يتسبب بها"، حسب قوله.

المصدر: نوفوستي

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