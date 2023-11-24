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ماكرون يعرب عن "تصميمه" على تأمين إطلاق سراح "الرهائن الفرنسيين" في غزة

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ماكرون يعرب عن
AFP
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رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة بإطلاق سراح رهائن لدى حركة "حماس" في غزة، مؤكدا لعائلات الرهائن الفرنسيين "تصميمه" على تأمين إطلاق سراحهم.

وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "أرحب بالإفراج عن مجموعة أولى من الرهائن.. أفكر خصوصا في الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم.. يمكنهم الاعتماد على تصميمنا".

وأضاف "نعمل جنبا إلى جنب مع الوسطاء من أجل تأمين تحريرهم جميعا".

وشددت الخارجية الفرنسية في بيان على أن باريس "تعمل للإفراج عن الرهائن الفرنسيين في إطار الاتفاق الذي يجري تنفيذه حاليا"، موضحة أن "الإفراج عن جميع مواطنينا أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا، ونعمل بلا كلل من أجل تأمينه".

كما رحبت الخارجية "بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي مكنت من التوصل إلى هذا الاتفاق".

وتم إطلاق سراح 39 فلسطينيا، من النساء والأطفال، من السجون الإسرائيلية. فيما وصلت مساء اليوم الجمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية.

ونقلت أطقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الجمعة، الأسرى الذين كانوا محتجزين لدى حركة "حماس"، فيما أفادت مراسلتنا بوصول الأسرى الإسرائيليين إلى قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع.

وقد دخلت الهدنة حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

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المصدر: RT + أ ف ب 

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