البيت الأبيض: الصين لم تزود روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، إن "الصين لا تزال تواصل الامتناع عن توريد الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".

وأوضح ساليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أحدث تقييم لدينا هو أن الصين لم تزود روسيا بالأسلحة في إطار الصراع في أوكرانيا".

واعترفت الولايات المتحدة بأن "الصين لم تزود روسيا بأسلحة لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية".

وأبدى ساليفان في الوقت نفسه تحفظا قائلا إن "التقييم هذا كان صحيحا منذ عدة أيام"، ووعد بالتحقق مرة أخرى من المعلومات(؟!)

هذا وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، إن روسيا والصين لا تنشئان كتلة عسكرية بخلاف بعض الدول الغربية العدوانية، وإنما تجسد علاقتهما نموذجا للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام المتبادلين.

كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني تشانغ يوشيا، في وقت سابق، بأن الاتصالات بين روسيا والصين في المجال العسكري ومجال التقنيات العسكرية تكتسب أهمية متزايدة.

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المصدر: RT