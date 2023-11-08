شويغو: روسيا والصين لا تنشئان كتلة عسكرية بخلاف الغرب العدواني

قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن روسيا والصين لا تنشئان كتلة عسكرية بخلاف بعض الدول الغربية العدوانية وإنما تجسد علاقتهما نموذجا للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام.

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جاء ذلك خلال استقبال شويغو لنائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانغ يوشيا في موسكو، لبحث مزيد من الخطوات لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الدفاع، حيث تابع الوزير: "أنا مقتنع أن اجتماع اليوم سيكون خطوة أخرى نحو تعميق العلاقات متعددة الجوانب بين بلدينا وبين الإدارات العسكرية".

وقبل بدء المفاوضات، أقيمت مراسم الترحيب الرسمية للوفد العسكري الصيني في مبنى مركز إدارة الدفاع الوطني لروسيا بمشاركة سرية حرس الشرق والأوركسترا. وقبل الاجتماع أيضا، كشف شويغو للضيوف لوحة موجودة في المبنى تصور قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على خلفية الرايخستاغ المهزوم.

المصدر: تاس