شويغو: نرفض الضغوط السياسية من جانب الغرب بقيادة واشنطن

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن روسيا ترفض الدكتاتورية والضغوط السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

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وقال شويغو في محادثات مع قائد جيش نيكاراغوا خوليو سيسار أفيليس كاستيليو في موسكو، اليوم الثلاثاء: "نرفض الديتكاتورية والضغوط السياسية التي تنتشر في العالم نتيجة لانتقال الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة من الدبلوماسية إلى الابتزاز والتهديد. وبالتعاون مع نيكاراغوا والشركاء الآخرين سنواجه ذلك وسنلفت الانتباه إلى أن مثل هذا السلوك غير مقبول".

واقترح شويغو أثناء المحادثات بحث المشاريع الموجودة للتعاون بين البلدين في المجالين العسكري والفني، مشيرا إلى أن "روسيا تطور التعاون المتساوي مع نيكاراغوا في مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في مجال الدفاع".

وأضاف: "نقيم تقييما عاليا التعاون الثنائي على الساحة الدولية. تتمسك روسيا ونيكاراغوا بمواقف موحدة من أهم قضايا الأمن العالمي والإقليمي".

وأكد أن جمهورية نيكاراغوا تعد واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لروسيا في أمريكا اللاتينية".

المصدر: تاس