وزارة الدفاع الصينية تعرب عن استعدادها للتعاون مع روسيا للرد على مختلف التحديات الأمنية

أعرب نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين تشانغ يو شيا، عن استعداد بلاده للعمل مع روسيا للرد على مختلف التحديات الأمنية، والحفاظ على التوازن الاستراتيجي والاستقرار.

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جاء ذلك خلال كلمة المسؤول الصيني، نقلا عن وزارة الدفاع الصينية، حيث تابع: "إن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة مع روسيا للرد بفعالية على مختلف التهديدات والتحديات الأمنية، فضلا على الحفاظ بشكل مشترك على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري المركزي للصين تشانغ يوشيا ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد عقدا اجتماعا اليوم الاثنين في بكين، حيث وصل شويغو للمشاركة في منتدى شانغشان حول القضايا الأمنية.

االمصدر: نوفوستي