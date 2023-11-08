بوتين: الاتصالات بين روسيا والصين في المجال العسكري تزداد أهمية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الاتصالات بين روسيا والصين في المجالين العسكري والعسكري التقني تكتسب أهمية متزايدة.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني تشانغ يوشيا في مويكو اليوم الأربعاء.

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وقال الرئيس الروسي: "تعاوننا واتصالاتنا في المجال العسكري والتقني العسكري أصبحت ذات أهمية متزايدة. أما المجال العسكري التقني، فهنا يحتل مركز الصدارة عملنا في مجالات التكنولوجيا الفائقة في المقام الأول، أي الفضاء، بما في ذلك المجموعات العاملة في المدار العالي، مع الأخذ في الاعتبار أنواع الأسلحة الحديثة والواعدة، والتي ستضمن بالتأكيد.. أمن كل من روسيا وجمهورية الصين الشعبية."

وأكد بوتين أن التعاون بين روسيا والصين يحمل طابعا بناء ويعتبر عاملا جديا في استقرار الوضع الدولي، مشيرا إلى أن "روسيا والصين لا تبنيان أي تحالفات عسكرية على غرار عهد الحرب الباردة".

ولفت الرئيس بوتين الانتباه إلى أن الدولتين تتعاونان بشكل فعال في المجال الاقتصادي.

وقال: "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بوتيرة جيدة. نحن نحقق قبل الوقت المحدد الأهداف التي حددناها لأنفسنا، ونحن نعمل معا على المنصات الدولية وفي المنظمات الدولية، وفي المقام الأول في الأمم المتحدة".

ووفقا للرئيس الروسي، تولي موسكو وبكين اهتماما كافيا للمنصات الإقليمية، التي "تكتسب طابعا عالميا أكثر فأكثر". وأوضح أن الحديث يدور عن منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"، التي ذكر بوتين بأن روسيا ستستلم في عام 2024، رئاستها.

وقال الرئيس الروسي: "ونحن نأمل كثيرا بأننا سنعمل مع أصدقائنا الصينيين، على دفع الأجندة التي تبدو لنا الأكثر ملاءمة وواعدة والتي ستلبي مصالح جميع الدول المشاركة في هذه المجموعة".

المصدر: تاس

المصدر: وكالات