أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أن بلاده أنفقت فعلا 96% من الأموال المخصصة لكافة أنواع الدعم لأوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة، بما في ذلك توريدات الأسلحة.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أما بالنسبة للأموال المتبقية، من إجمالي الأموال المخصّصة لأوكرانيا منذ بداية الأعمال القتالية - وهذا ليس دعما عسكريا فحسب، وإنما أيضا ما يعتلق بالمساعدات الاقتصادية والمالية والإنسانية، فقد أنفقنا نسبة حوالي 96٪ منها".

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وأضاف كيربي أنه بالنسبة للدعم لعسكري الجانبي، أنفقت واشنطن أكثر من 90% من جميع الأموال المخصصة، وأوضح أن البنتاغون لم يبق لديه سوى حوالي 1.1 مليار دولار، وهي مخصصة لاستبدال الأسلحة لصالح مستودعات الجيش الأمريكي.

هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتقوم وحدات الجيش الروسي بإحباط كافة محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاتها على مختلف الجبهات، وتتكبد كييف على إثر ذلك خسائرا فادحة في العتاد والأرواح.

وفي سياق متصل، توقع ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر نهوض قوات كييف في وجه استمرار مسار زيلينسكي في النزاع والإطاحة به من السلطة وبالتالي إنهاء النزاع الحالي في البلاد.

وأضاف: "إذا أصر زيلينسكي على مواصلة العمليات العسكرية الانتحارية بهذا الشكل، فأعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنهض وتطيح به من السلطة، لأن الجيش مستعد لإنهاء هذا النزاع".

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وكان زيلينسكي قد أقر يوم الأحد الماضي، بأن بأن "العالم سئم من الصراع الأوكراني".

وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "كثير من الناس في العالم متعبون، وهذا أمر مفهوم".

ووفقا لزيلينسكي، فإن "بعض القادة الأوروبيين" تعبوا أيضا من دعم أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، فهو مقتنع بأنه "لا يوجد بديل" لمواصلة تقديم المساعدة إلى كييف.

وفي وقت سابق أيضا، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن دعم أوكرانيا أصبح عبئا على الغرب.

المصدر: نوفوستي + وكالات