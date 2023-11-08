بيسكوف: تصريحات باتروشيف حول الأسلحة النووية تمثل موقف الكرملين

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بشأن الخطر المتزايد لاستخدام الأسلحة النووية.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول "رد الكرملين" بشأن تصريحات باتروشيف، حيث قال إن العدوان الغربي واضح، لكنه لا توجد تغييرات في العقيدة النووية الروسية.

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ووصف بيسكوف السؤال حول "رد الكرملين" في حد ذاته هو خطأ، حيث أن باتروشيف هو أمين مجلس الأمن الروسي، ما يعني أنه جزء من الكرملين، لهذا فإن تصريحاته تعد بيانا من الكرملين.

وشدد بيسكوف على أن "الطبيعة العدوانية الواضحة بشكل مباشر وغير مباشر لما يسمى بالغرب الجماعي تجاه بلادنا لا تخفى على أحد. وهذا أمر واضح، وهذا ما تؤكده تصريحات ممثلي الغرب الجماعي رسميا وعلنيا. أما بالنسبة لبلدنا، فلدينا عقيدتنا، وكل شيء واضح فيها، ولا توجد أي تغييرات بها. وقد أكد الرئيس على ذلك مرارا وتكرارا. وكل شيء واضح للغاية".

المصدر: نوفوستي