توقع ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر نهوض قوات كييف في وجه استمرار مسار زيلينسكي في النزاع والإطاحة به من السلطة وبالتالي إنهاء النزاع الحالي في البلاد.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب"، إن القوات المسلحة الأوكرانية يمكنها إنهاء النزاع في أوكرانيا من خلال معارضة الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

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وأضاف: "إذا أصر زيلينسكي على مواصلة العمليات العسكرية الانتحارية بهذا الشكل، فأعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنهض وتطيح به من السلطة، لأن الجيش مستعد لإنهاء هذا النزاع".

وأكد ريتر أن الجيش الأوكراني قد تعرّض بالفعل لهزيمة على المستوى الاستراتيجي موضحا أنه لن يتمكن بعد الآن من الإمساك بزمام المبادرة.

وأردف في هذا الجانب: "حاليا قوات كييف غير قادرة على الاحتفاظ بموقع الدفاع، وإنما البقاء في موقع الخاسر".

يشار إلى أنه منذ 4 يونيو المنصرم، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوبي دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بزج ألوية قتالية تلقت تدريباتها على أيدي مدربين من حلف الناتو فضلا عن أنها مجهزة بمعدات وأسلحة أجنبية.

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وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات كييف خسرت خلال هذا الوقت أكثر من 90 ألف شخص، وحوالي 600 دبابة وما يقرب من 1.9 ألف مركبة مدرعة.

وهنا قال بوتين إن الهجوم الأوكراني المضاد قد فشل بالفعل، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الروسي بتحسين مواقعه على طول خطوط المواجهة بأكملها.

المصدر: نوفوستي