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باتروشيف: أوكرانيا هاجمت 3 محطات نووية في روسيا

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باتروشيف: أوكرانيا هاجمت 3 محطات نووية في روسيا
Sputnik
أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف
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أعلن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن كييف تلجأ بشكل متزايد إلى استخدام الأساليب الإرهابية ضد موسكو، دون تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة.

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وقال باتروشيف خلال لقاء مع نظرائه من بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الأربعاء، في موسكو: "يجبر غياب النجاحات في ساحة المعركة كييف أكثر فأكثر على اللجوء إلى استخدام الاساليب الإرهابية بما فيها محاولات اغتيال واغتيال المواطنين الروس وشن هجمات على المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية".

وأضاف: "قد نفذ الجانب الأوكراني هجمات مماثلة ضد محطات لينينغراد وكالينين وكورسك للطاقة النووية".

المصدر: تاس

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