باتروشيف: الغرب يحاول إثارة الأزمات في الدول غير المرغوب بها

قال أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إن الغرب يخلق الأزمات في دول غير مرغوب بها باستخدام الابتزاز والتلاعب بالرأي العام والتهديد باستخدام القوة.

جاء ذلك خلال اجتماع باتروشيف بزملائه من رابطة الدول المستقلة في موسكو، حيث تابع: "إن الغرب، بقيادة واشنطن، يحاول عمدا زعزعة استقرار الوضع في البلدان (غير المرغوب بها)، من خلال إثارة ودعم حالات الأزمات هناك".

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وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يدمرون بشكل منهجي نظام القانون الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، ويفرضون على العالم ما يسمى بالنظام القائم على القواعد، وهي القواعد التي يضعوها وحدهم، حصريا لمصالحهم الخاصة".

ولفت باتروشيف إلى أن الدول الغربية تستخدم مجموعة واسعة من الأدوات القسرية، بما في ذلك الابتزاز والتلاعب بالرأي العام والتهديد باستخدام القوة، ومحاولات التغيير غير الدستورية للسلطة، وتابع: "يتم التركيز بشكل خاص على زعزعة استقرار الوضع في البلدان (غير المرغوب بها)، والعمل على خلق حالات الأزمات، وبالتالي الحفاظ عليها في مناطق مختلفة من العالم. في الوقت نفسه، يبرز حل (الناتو) كأداة للعدوان الجماعي الغربي".

المصدر: تاس