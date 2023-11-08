"القتل العمد".. فيديو يفضح تعامل المرتزقة مع جنود النظام الأوكراني الفارين

أظهر مقطع فيديو متداول قام بنشره السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك كيفية تعامل مرتزقة أجانب مع جنود أوكرانيين فارين من مواقعهم بالقتل العمد.

ويسمع في الفيديو، صرخة لجنود عائدين من موقعهم: "تعرضنا للقصف"، وهم يركضون عائدين، فيخرج بعض "المتطوعين" الأجانب، ويتحدثون باللغة الإنجليزية موجهين حديثهم لهؤلاء: "هل جرحتم؟ عودوا إلى مواقعكم!". وحينما يتلكئ أحد الجنود بالعودة يقوم الجندي الأجنبي بإطلاق الرصاص عليه فيرديه قتيلا، ثم يطلق رصاصة على آخر بينما هو يستلق.

ويعلق ميروشنيك على الفيديو، بأن مفارز الحواجز تلك هي من المرتزقة الأجانب، فيما يتم منع كل الذكور الموجودين على قائمة التعبئة العسكرية في أوكرانيا من مغادرة البلاد، وبعد ذلك، وتحت تهديد السلاح، يساقون إلى أتباع بانديرا أو المرتزقة "كالماشية إلى المذبحة".

ويتابع ميروشنيك: "تعد التعبئة القسرية بمثابة قيادة للغرباء تحت تهديد السلاح، أما بالنسبة لنظام كييف، فإن كل هؤلاء ليسوا سوى لحوم للدفن والتخلص منها بتعليمات من أسيادهم الغربيين، ومن أجلهم، يتم الدفع بسكان أوكرانيا إلى الذبح".

المصدر: تليغرام