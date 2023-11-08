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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة خيرسون

أخبار العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة خيرسون
Sputnik
أرشيف
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أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بإسقاط 3 صواريخ أوكرانية فوق منطقة غينيتشيسكي بالمقاطعة، مضيفا أن شظايا الصواريخ سقطت خارج مناطق مأهولة.

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وكتب سالدو في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "يشن العدو حاليا هجوما صاروخيا على الجنوب الروسي. وقامت أجهزة الدفاع الجوي بإسقاط 3 صواريخ للعدو فوق منطقة غينيتشيسكي، وسقطت شظاياها على الأرض خارج المناطق المأهولة بالسكان، وفق المعطيات الأولية".

وأضاف أن المدفعية الروسية في المقاطعة لا تزال في حالة استعداد قتالي كامل.

المصدر: نوفوستي

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