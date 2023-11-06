مستشار سياسي سابق لأوباما يشكك في مدى صواب مشاركة بايدن في السباق الرئاسي

شكك ديفيد أكسلرود، كبير المستشارين الاستراتيجيين السياسيين للرئيس الأسبق باراك أوباما، في صواب استمرار مشاركة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وكتب أكسلرود يوم الأحد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): " فقط جو بايدن يمكنه اتخاذ هذا القرار. وإذا استمر في المشاركة [في السباق] فسيصبح مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي. عليه أن يقرر مدى حكمة هذا القرار. هل سيكون في مصلحته أم في مصلحة البلاد؟".

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ولفت المستشار السابق، الانتباه إلى نتائج استطلاع رأي الناخبين الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وتدل هذه النتائج على أن الرئيس دونالد ترامب يتقدم على بايدن في الشعبية في ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا. وتدخل هذه الولايات في قائمة المناطق الهامة من حيث نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أكسلرود: "لقد فات أوان تغيير الخيول. يمكن أن تحدث أشياء كثيرة في العام المقبل لا يمكن لأحد التنبؤ بها، ويقول فريق بايدن إنه ملتزم بالمشاركة في السباق الرئاسي".

وأشار أكسلرود إلى أن تغيير المسار الآن، يحمل في طياته مخاطر حقيقية.

ووفقا له "لم يتبق سوى القليل من الوقت" للقيام بحملة قبل الانتخابات التمهيدية بين السياسيين الذين قد يتنافسون على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة".

وعند حديثه عن بايدن، أكد أكسلرود، أن المشكلة الرئيسية للرئيس الحالي هو تقدمه في السن، لقد بلغ بايدن الثمانين من عمره في نوفمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي