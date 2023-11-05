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استطلاع رأي: ترامب يتقدم على بايدن في خمس ولايات رئيسية

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استطلاع رأي: ترامب يتقدم على بايدن في خمس ولايات رئيسية
Legion-Media
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أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن من حيث دعم الناخبين في خمس من الولايات الست المعروفة باسم الولايات المتأرجحة.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن بايدن يخسر أمام ترامب، منافسه الجمهوري الأوفر حظا، بنسبة تتراوح ما بين 3 ــ 10 نقاط مئوية، بين الناخبين المسجلين في أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا، بينما يتقدم بايدن على ترامب في ويسكونسن فقط، بنقطتين مئويتين.

وتصف الصحيفة هذه الولايات بأنها أساسية لتحديد الفائز في السباق الرئاسي لعام 2024: لأنها تضم أكبر عدد من الناخبين المترددين، في حين أن مستوى شعبية المرشحين من الحزبين الرئيسيين متعادل تقريبا.

وأجري الاستطلاع عبر الهاتف، وشمل 3662 أمريكيا في أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن، في الفترة من 22 أكتوبر إلى 3 نوفمبر. ويقدر هامش الخطأ الإجمالي في الاستطلاع بحوالي 1.8 نقطة مئوية.

وعبر 59 مشاركا في الاستطلاع، وفقا للصحيفة، بأنهم يثقون في ترامب أكثر مما يثقون في بايدن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. ويشار إلى أن الناخبين فضلوا أيضا الرئيس السابق للبيت الأبيض في تناوله قضايا الهجرة والأمن القومي وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. ويتنافس الرئيس السابق للبيت الأبيض دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والممثلة الأمريكية الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وآخرون، إضافة لجو بايدن.

المصدر: ريا نوفوستي

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