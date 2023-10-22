Merkur: دبابات "أبرامز" الأمريكية ستصل إلى أوكرانيا في وقت متأخر جدا

أفادت صحيفة Merkur بأن دبابات "أبرامز" الأمريكية الصنع لن تؤثر على العمليات القتالية في أوكرانيا، لأنها ستصل إلى هناك في وقت متأخر جدا.

وأشارت إلى أن قلة عدد الدبابات وموعد التسليم ومشاكل التسليم لن تسمح بتحقيق النتائج المرجوة على خط المواجهة. وستحتاج كييف إلى تأمين طرق لتزويد المعدات الغربية بالقذائف وقطع الغيار والوقود، وهذا سيستغرق بعض الوقت.

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وأضافت الصحيفة أن كييف متأكدة من أن الأعمال القتالية ستستمر خلال العام المقبل، لذلك سوف يستخدمون "أبرامز" في عام 2024.

وأفادت صحيفة "The Washington Post" بأن كييف قد تلقت حتى الآن من الولايات المتحدة أقل من نصف دبابات "أبرامز" الموعودة.

وأعلن المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية للجيش الأوكراني، إيليا إيفلاش، أن تدهور الأحوال الجوية قد يؤثر على استخدام دبابات "أبرامز" التي نقلتها واشنطن إلى كييف.

وذكر كيريل بودانوف رئيس مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع موقع Warzone، إن دبابات "أبرامز" الأمريكية، التي تنتظرها كييف بلهفة "لن تصمد طويلا" في الجبهة.

المصدر: RT