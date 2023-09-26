"واشنطن بوست": أقل من نصف دبابات "أبرامز" الأمريكية الموعودة وصلت إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة "The Washington Post" بأن كييف قد تلقت حتى الآن من الولايات المتحدة أقل من نصف دبابات "أبرامز" الموعودة.

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ونقلت الصحيفة عن ممثل للقوات الأوكرانية طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "حتى الآن تم إيصال أقل من نصف دبابات "أبرامز M1" المتوقعة".

وقالت صحيفة "The New York Times"، أمس الأحد، إن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" وصلت إلى أوكرانيا قبل الموعد المحدد. ولم تذكر مصادر الصحيفة عدد الدبابات التي وصلت إلى أوكرانيا. وذكرت الصحيفة أن كييف طلبت ما لا يقل عن 300 دبابة غربية لهجومها المضاد، لكنها تلقت حتى الآن حوالي نصفها.

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فيما بعد وصول دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس