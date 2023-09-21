"نيوزويك": استخدام "أبرامز" و"ليوبارد" و"تشالينجر" قد يصبح "كابوسا" لقوات كييف

اعتبرت الباحثة بكلية الدراسات العسكرية في كينغز ببريطانيا مارينا ميرون، أن دبابات "أبرامز" التي وعدت واشنطن بإرسالها إلى أوكرانيا، قد تواجه صعوبات في مقاطعة زابوروجيه بسبب الأوحال.

وأكدت لصحيفة "نيوزويك" أن استخدام هذه الدبابات في مقاطعة زابوروجيه، نظرا للطرق الموحلة، سيكون غير منطقي تماما، لأنها يمكن أن تغرق بالطين.

إقرأ المزيد

وأضافت أنه في الوقت نفسه، سيتعين على الجيش الأوكراني أن يتعلم استخدام ثلاثة أنواع مختلفة من الدبابات في المعركة في وقت واحد: "أبرامز" و"ليوبارد" و"تشالينجر"، الأمر الذي قد يصبح "كابوسا لوجستيا" حقيقيا لقوات كييف.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن دبابات "أبرامز" التي تعتزم الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بها، سيتم تسليمها لقوات كييف قريبا.

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا تتوقع أكثر من 10 دبابات "أبرامز" وعدتها بها الولايات المتحدة في المستقبل القريب، كما وعدتها بـ 31 دبابة.

المصدر: RT