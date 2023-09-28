الجيش الأوكراني يكشف عن عائق قد يحول دون استخدامه دبابات "أبرامز" الأمريكية

أعلن المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية للجيش الأوكراني، إيليا إيفلاش، أن تدهور الأحوال الجوية قد يؤثر على استخدام دبابات "أبرامز" التي نقلتها واشنطن إلى كييف.

وقال إيفلاش: "ستؤثر الظروف الجوية الصعبة والأمطار على مسار الأعمال القتالية، وبالتالي على استخدام الدبابات الجديدة في ساحة المعركة".

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وأكد أنه سيتعين على القوات الأوكرانية التخطيط للعملية وفقا "للظروف الحالية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من نوع "أبرامز".

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن أول دفعة من الدبابات الأمريكية "أبرامز" وصلت إلى أوكرانيا.

وقال كيريل بودانوف رئيس مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع موقع Warzone، إن دبابات "أبرامز" الأمريكية، التي تنتظرها كييف بلهفة "لن تصمد طويلا" في الجبهة.

المصدر: نوفوستي