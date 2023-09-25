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كيربي يؤكد وصول أول دفعة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

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كيربي يؤكد وصول أول دفعة من دبابات
AP Susan Walsh
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن أول دفعة من الدبابات الأمريكية "أبرامز" وصلت إلى أوكرانيا.

وقال كيربي في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الاثنين، إن "هذه هي الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز". وفي الأسابيع القريبة ستصل دبابات جديدة".

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من نوع "أبرامز". وحسب التقارير الإعلامية، فإن الدفعة الأولى تضم 10 دبابات.

وفي سبتمبر الجاري أعلن البنتاغون عن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز".

المصدر: نوفوستي

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