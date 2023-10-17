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إخلاء قصر فرساي في فرنسا بسبب إنذار

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إخلاء قصر فرساي في فرنسا بسبب إنذار
AFP
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تم إخلاء قصر فرساي في العاصمة الفرنسية باريس بسبب إنذار جديد بوجود قنبلة، حيث سيبقى مغلقا طوال النهار كما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس".

وجاء على حساب قصر فرساي في منصة X أنه "لأسباب أمنية يقوم قصر فرساي بإخلاء المكان من الزوار ويغلق أبوابه هذا اليوم". 

وقال مصدر بالشرطة لقناة BFMTV إنه تم اتخاذ قرار الإخلاء بعد تهديد بوجود قنبلة، مؤكدا أن خدمة إزالة الألغام في طريقها إلى الموقع.

وكان قصر فرساي أخلي أيضا بعد ظهر السبت الماضي بعد إنذار بوجود قنبلة وصل عبر رسالة من مجهول الى موقع moncommissariat.fr.

منذ الجمعة الماضي تعيش فرنسا بعد الهجوم الإرهابي على مدرسة أراس الثانوية حالة "تأهب شديد" وهو أعلى مستوى من خطة الاستعداد لمكافحة الإرهاب.

وقتل مدرس في مدرسة ثانوية في أراس وأصيب عدة أشخاص بهجوم شنه رجل بسكين، وهو يهتف "الله أكبر".

وأعلن قصر الإليزيه اليوم السبت نشر 7000 جندي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب بسبب التهديدات الناشئة على خلفية التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

المصدر: BFMTV + AFP

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