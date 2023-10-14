لحظة إخلاء قصر فرساي في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة

أظهرت اللقطات لحظة إجلاء الزوار والموظفين من قصر فرساي في فرنسا اليوم السبت بعد إنذار بوجود قنبلة فيه.

ووفقا للشرطة، فإن عمليات الإخلاء من القصر وحدائقه نفذت بعد تلقى تهديدات بوجود قنبلة.

وقال مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس" إن التحذير جاء عبر رسالة مجهولة على الإنترنت، مضيفا أن القصر، وهو معلم سياحي رئيسي، سيكون مغلقا على الأقل لبقية اليوم.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين فيما بعد عن عدم عثور الأجهزة الأمنية الفرنسية على أية متفجرات في القصر.

المصدر: AP + وكالات