فرنسا.. إجراءات أمنية مشددة في المدارس بعد مقتل معلم طعنا في مدينة أراس

أفادت قناة BFMTV اليوم السبت بتشديد الإجراءات الأمنية في المدارس الفرنسية، بعد هجوم بسكين على معلم بإحدى المدارس في مدينة أراس أدى إلى مقتله.

وفي وقت سابق، قال وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، إن حوالي ألف من أفراد الأمن سيتمركزون في المدارس الفرنسية بعد الهجوم.

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وأضافت BFMTV أنه سيتم تسيير دوريات إضافية للشرطة عند مداخل المؤسسات التعليمية لضمان الأمن هناك بالتنسيق مع مدراء المدارس.

وأمس الجمعة، هاجم شاب يبلغ من العمر 20 عاما بسكين موظفين في مدرسة غامبيتا ليسيوم في مدينة أراس في مقاطعة با دو كاليه شمال فرنسا.

وهتف الشاب أثناء الهجوم: "الله أكبر"، واعتقلت الشرطة المهاجم الذي تبين أنه ينتمي لإسلاميين متطرفين تتم مراقبتهم، وعلى قائمة الأشخاص الذين يشكلون تهديدا لأمن الدولة (المذكرة S).

وتم اعتقال شقيق المهاجم بالقرب من مدرسة أخرى وذكرت بعض المصادر أن الشقيق المعتقل هو موفسار موغوشكوف، الذي سبق أن أدين بنشر مواد حول تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: نوفوستي