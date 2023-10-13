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وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح بالغة في هجوم بسلاح أبيض على مدرسة بفرنسا(فيديو)

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وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح بالغة في هجوم بسلاح أبيض على مدرسة بفرنسا(فيديو)
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أفادت السلطات المحلية ومصدر في الشرطة الفرنسية بمقتل مدرس طعنا وإصابة شخصين آخرين بجروح بالغة في هجوم بسلاح أبيض على مدرسة في أراس شمالي فرنسا صباح اليوم الجمعة.

وقال مصدر،إن منفذ الهجوم بالسكين في المدرسة الفرنسية، شيشاني الأصل ومدرج لدى الأجهزة الأمنية للتطرف، وفق (أ ف ب).

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وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأنه تم القبض على المهاجم.

وذكرت محطتا فرانس إنفو وبي إف إم الفرنسيتان، أن المهاجم كان طالبا سابقا وأن مدرسا واثنين آخرين أصيبوا. حيث تندر مثل هذه الهجمات على المدارس في فرنسا.

من جهتها قالت نعيمة موتشو، النائبة بالبرلمان، إن الجمعية الوطنية "تعرب عن تضامنها وأفكارها مع الضحايا وأسرهم والمجتمع التعليمي عندما علمنا بمقتل مدرس وإصابة عدة آخرين".

المصدر: أ ف ب، أسوشييتيد بريس

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