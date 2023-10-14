أ ف ب: إنذار بوجود قنبلة في قصر فرساي في فرنسا

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم السبت بإنذار بوجود قنبلة في قصر فرساي.

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وذكرت مصادر في الشرطة الفرنسية لوكالة "فرانس برس" أنه تم إخلاء قصر فرساي اليوم السبت بعد تهديد بوجود قنبلة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن التحذير جاء عبر رسالة مجهولة على الإنترنت، مضيفا أن القصر، وهو معلم سياحي رئيسي، سيكون مغلقا على الأقل لبقية اليوم.

وأفادت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق من اليوم بأن متحف اللوفر في باريس أغلق أبوابه أمام الزوار "لأسباب أمنية".

ونقلت عن متحدث باسم المتحف: "اخترنا إجلاء الزوار والإغلاق ليوم واحد لإجراء الفحوصات اللازمة".

وأشار إلى أن "متحف اللوفر تلقى إشعارا كتابيا بخطر يهدد المتحف وزواره"، وأن المتحف أغلق أبوابه في منتصف النهار.

ومنذ أمس الجمعة تعيش فرنسا بعد الهجوم الإرهابي على مدرسة أراس الثانوية حالة "تأهب شديد" وهو أعلى مستوى من خطة الاستعداد لمكافحة الإرهاب.

وقتل مدرس في مدرسة ثانوية في أراس وأصيب عدة أشخاص بهجوم شنه رجل بسكين، وهو يهتف "الله أكبر".

وأعلن قصر الإليزيه اليوم السبت نشر 7000 جندي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب بسبب التهديدات الناشئة على خلفية التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.



المصدر: أ ف ب + إنترفاكس