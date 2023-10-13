 
مباشر

بوتين: المساواة بين الدول في سيادتها أساس لتطورها

أخبار العالم

بوتين: المساواة بين الدول في سيادتها أساس لتطورها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w819

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا على قناعة تامة بأنه لا يمكن ضمان التنمية وتطور الدول، إلا على أساس المساواة بينها في السيادة.

وأضاف الرئيس بوتين في كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة: "نحن مقتنعون بأنه لا يمكن ضمان الأمن وظروف التنمية المثلى لجميع البلدان إلا على أساس المساواة في السيادة بين الدول والتوازن المضمون لمصالح أعضاء المجتمع الدولي، ونحن نشعر أن نهجنا هذا، يحظى بدعم الكثير من الدول".

إقرأ المزيد
بوتين يصل إلى بشكيك لحضور قمة رابطة الدول المستقلة (فيديو)
بوتين يصل إلى بشكيك لحضور قمة رابطة الدول المستقلة (فيديو)

وأشار إلى أنه تم تأكيد كل ذلك في البيانات الختامية لقمم منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة "بريكس" و"روسيا -إفريقيا".

وأضاف: "تجمّع روسيا وبلدان أمريكا اللاتينية البرلماني يستند إلى هذا المنطق".

وبدأت اليوم قمة رابطة الدول المستقلة أعمالها في بيشكيك عاصمة قرغيزستان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا