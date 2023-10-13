بوتين: المساواة بين الدول في سيادتها أساس لتطورها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا على قناعة تامة بأنه لا يمكن ضمان التنمية وتطور الدول، إلا على أساس المساواة بينها في السيادة.

وأضاف الرئيس بوتين في كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة: "نحن مقتنعون بأنه لا يمكن ضمان الأمن وظروف التنمية المثلى لجميع البلدان إلا على أساس المساواة في السيادة بين الدول والتوازن المضمون لمصالح أعضاء المجتمع الدولي، ونحن نشعر أن نهجنا هذا، يحظى بدعم الكثير من الدول".

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وأشار إلى أنه تم تأكيد كل ذلك في البيانات الختامية لقمم منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة "بريكس" و"روسيا -إفريقيا".

وأضاف: "تجمّع روسيا وبلدان أمريكا اللاتينية البرلماني يستند إلى هذا المنطق".

وبدأت اليوم قمة رابطة الدول المستقلة أعمالها في بيشكيك عاصمة قرغيزستان.

المصدر: نوفوستي