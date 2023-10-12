الملياردير أكمان ومدراء شركات ينوون حرمان طلاب هارفارد من الوظائف لمساندتهم فلسطين

في موقف جديد إزاء تفاعل بيان طلبة بجامعة هارفارد العريقة عن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، أكد الملياردير الأمريكي بيل أكمان ضرورة كشف أسماء هؤلاء الطلبة والعمل على عدم توظيفهم.

عبّر الملياردير أكمان يوم الثلاثاء الماضي عن اعتراضه بشدة على البيان الذي وصفه بالمثير للجدل والصادر عن مجموعة من المنظمات الطلابية في جامعة هارفارد، والذي يلقي اللوم على إسرائيل فقط في التسبب بهجوم حماس على إسرائيل في عملية أطلقت عليها تسمية "طوفان الأقصى".

I have been asked by a number of CEOs if @harvard would release a list of the members of each of the Harvard organizations that have issued the letter assigning sole responsibility for Hamas’ heinous acts to Israel, so as to insure that none of us inadvertently hire any of their… https://t.co/7kzGOAGwp9 — Bill Ackman (@BillAckman) October 10, 2023

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ودعا أكمان إلى نشر أسماء الطلاب من أجل عدم توظيفهم.

يشار إلى أن البيان المذكور صاغته لجنة للتضامن مع فلسطين من طلاب جامعة هارفارد يوم السبت الماضي وحمل توقيعات 33 منظمة طلابية جامعية، وجاء فيه إن الهجوم العسكري لحماس على إسرائيل "لم يأت من فراغ"، وشبّه البيان قطاع غزة بـ"سجن في الهواء الطلق".

بدورها، ذكرت صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية في جامعة هارفارد أن "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو المسؤول الوحيد عمّا جرى".

ويقول البيان إن إسرائيل "مسؤولة بالكامل" عن أعمال العنف التي بدأت يوم السبت، عندما عبر نشطاء حماس من غزة إلى جنوب إسرائيل.

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وكتب أكمان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت"، عبر منصة "إكس" بأنه اتصل به "عدد من الرؤساء التنفيذيين" يسألون عن أسماء المنظمات الطلابية لضمان "عدم قيام أي منا عن غير قصد بتوظيف أي من أعضائها"، بذريعة أن الطلاب "لا ينبغي أن يكونوا قادرين على الاختباء خلف درع المنظمات عند إصدارهم بيانات تدعم أعمال الإرهابيين"، على حد قوله.

بدروه، نقل موقع "أكسيوس" أن الرؤساء التنفيذيين للعديد من الشركات يسعون إلى إدراج أسماء طلاب جامعة هارفارد المذكورين في القائمة السوداء جراء توقيعهم على خطاب مؤيد للفلسطينيين.

ويبحث هؤلاء عن أسماء الأشخاص في المنظمات الطلابية الذين وقعوا على رسالة مؤيدة للفلسطينيين ومنتقدة لإسرائيل.

المصدر: فوربس + أكسيوس