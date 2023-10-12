الجيش الإسرائيلي يقتل امرأة فلسطينية ويصيب ابنها بالرصاص شمال شرق رام الله

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل مواطنة وإصابة نجلها مساء اليوم الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في استهداف المركبة التي كانا يستقلانها أثناء مرورهما قرب يبرود، شمال شرق رام الله.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إلى "استشهاد المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاما) برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله".

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من جهتها، ذكرت مصادر محلية أن المواطنة عجاج، وهي من بلدة دير جرير، أصيبت بعيار ناري في الظهر نقلت إثره إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله وهي في حالة حرجة، ليعلن عن وفاتها لاحقا، فيما أصيب نجلها بالرصاص في القدم والكتف.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أدان الإعلام الرسمي الفلسطيني، اعتداء الجيش الإسرائيلي على طواقمه والاستيلاء على معدّاته، قرب بلدة عطارة شمال رام الله.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، طاقم تلفزيون فلسطين بالرصاص الحي على حاجز عطارة.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، كما تستمر المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط غزة، وتتسع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

المصدر: وكالة وفا الفلسطينية + RT