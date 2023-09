رجح ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر احتمال ألا يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قيد الحياة عند توقيع السلطات الأوكرانية وثيقة الاستسلام.

وتنبأ الضابط السابق في مقابلة مع قناة "Through the eyes of" على "يوتيوب": "لن يكون زيلينسكي موجودا عندما تستسلم كييف، وسيوقع شخص آخر على الوثيقة. إما أن يقتل أو أن يتنحى. بالنسبة له، انتهى كل شيء، ومن يأتي مكانه سيكون على طاولة المفاوضات".

وبحسب ريتر، فإن شروط اتفاق السلام سوف يمليها الجانب الروسي. وأشار إلى أنه لا يمكن لواشنطن وبروكسل إلا أن تفهما أنهما لن تكونا قادرتين على هزيمة موسكو في ساحة المعركة، لذلك من الضروري قبول الواقع كما هو.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو، وأن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارا فعليا لروسيا.

وأشار الكرملين إلى أنه لا توجد حاليا أي ممهدات لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وأضاف أيضا أن روسيا تقدر بشدة جهود جميع الدول التي تحاول التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، لكن هذا مستحيل حتى الآن.

وفي وقت سابق، قدم ضابط المخابرات الأمريكي السابق، نصيحة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حثه فيها على أن يقدم استقالته طوعيا ويلوذ بالفرار من البلاد.

كما أشار إلى أن سلطات الدول الغربية قد تعمل على التخلص من فلاديمير زيلينسكي وذلك بسبب الإخفاقات التي يحققها الأخير في ساحة المعركة.

المصدر: RT