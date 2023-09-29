سكوت ريتر: الغرب سيتخلص من زيلينسكي ويستبدله

أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر أن سلطات الدول الغربية قد تعمل على التخلص من الرئيس فلاديمير زيلينسكي وذلك بسبب الإخفاقات التي يحققها الأخير في ساحة المعركة.

قال الاستخباراتي السابق سكوت ريتر في مقابلة مع قناة "داني هايفونج" على موقع "يوتيوب" في إشارة إلى الدول الغربية: "أعتقد أنهم سيتخلصون من زيلينسكي، وإن لم يكن هذا الأمر سيحدث مؤكداً، فهو على الأقل يبقى أمرا مُمكنا، وأضعف الإيمان أن يختفي زيلينسكي.. وسيضعون شخصا آخر مكانه، لأن ما يحدث الآن أشبه ما يمكن وصفه بأنه مسرح العبث".

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كما لفت ريتر الانتباه إلى الفضيحة التي شهدتها قاعة البرلمان الكندي، عندما أشاد زيلينسكي، مع القيادة الكندية، بالجندي النازي ياروسلاف هونكا، الذي خدم في صفوف قوات فرقة "إس إس غاليسيا".

يوم أمس الخميس، قدّم ريتر أيضا نصيحة لزيلينسكي، حثّه فيها على أن يقدّم استقالته من الرئاسة بصورة طوعية وأن يلوذ بالفرار من البلاد.

بدوره، قال الكاتب في صحيفة "لوموند" الفرنسية فيليب ريكار إن زيلينسكي في مأزق بسبب تعثر الهجوم المضاد لقوات كييف.

وأوضح ريكار في مقاله أن التقدم البطيء والشاق للقوات المسلحة الأوكرانية أدى لتعقيد موقف زيلينسكي على المستوى الدبلوماسي أيضا.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بعتاد غربي، بما في ذلك دبابات "ليوبارد"، ومن ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

المصدر: RT